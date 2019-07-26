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26 Липень 2019, Київ 21:21
Новини | Міжнародні

ООН: жертвами авіаударів в Сирії за 10 днів стали понад 100 людей

Евакуація поранених у місті Маарет-ан-Нуман на півночі Сирії після ймовірно російського авіанальоту, 22 липня 2019 року

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На півночі Сирії внаслідок авіаударів по цивільних об’єктах за останні десять днів загинули понад 100 людей, заявила Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет.

Удари завдавали урядові війська і союзні президенту Башару Асаду російські збройній сили, кажуть в ООН. Мішенями ударів були, зокрема, школи, лікарні, ринки і пекарні.

«Йдеться про цивільні об’єкти. З огляду на постійність цих атак, вкрай неймовірно, що всі ці об’єкти стали їхньою ціллю помилково», – заявила Мішель Бачелет.

Вона також засудила «байдужість світової спільноти» до зростання числа цивільних жертв у Сирії.

22 липня сирійські правозахисники повідомляли, що внаслідок російського авіаудару в місті Маарет-ан-Нуман на півночі Сирії загинули щонайменше 23 людини. За день до цього, за повідомленнями, жертвами операції російської авіації в Ідлібі стали ще 18 місцевих жителів. Міністерство оборони Росії заперечує проведення нальотів і називає цю інформацію «фейком».

Частину території регіону на спільній основі патрулюють озброєні сили Туреччини і Росії. Незважаючи на обіцянки створити в регіоні зону деескалації конфлікту і демілітаризовану зону, бойові дії досі тривають. За оцінками сирійських правозахисників, у регіоні Ідліб від кінця квітня загинули щонайменше 650 людей.

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