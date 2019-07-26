ООН: жертвами авіаударів в Сирії за 10 днів стали понад 100 людей

На півночі Сирії внаслідок авіаударів по цивільних об’єктах за останні десять днів загинули понад 100 людей, заявила Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет.

Удари завдавали урядові війська і союзні президенту Башару Асаду російські збройній сили, кажуть в ООН. Мішенями ударів були, зокрема, школи, лікарні, ринки і пекарні.

«Йдеться про цивільні об’єкти. З огляду на постійність цих атак, вкрай неймовірно, що всі ці об’єкти стали їхньою ціллю помилково», – заявила Мішель Бачелет.

Вона також засудила «байдужість світової спільноти» до зростання числа цивільних жертв у Сирії.

22 липня сирійські правозахисники повідомляли, що внаслідок російського авіаудару в місті Маарет-ан-Нуман на півночі Сирії загинули щонайменше 23 людини. За день до цього, за повідомленнями, жертвами операції російської авіації в Ідлібі стали ще 18 місцевих жителів. Міністерство оборони Росії заперечує проведення нальотів і називає цю інформацію «фейком».

Частину території регіону на спільній основі патрулюють озброєні сили Туреччини і Росії. Незважаючи на обіцянки створити в регіоні зону деескалації конфлікту і демілітаризовану зону, бойові дії досі тривають. За оцінками сирійських правозахисників, у регіоні Ідліб від кінця квітня загинули щонайменше 650 людей.