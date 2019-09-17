Путін, Роугані та Ердоган обіцяють запобігти продовженню гуманітарної катастрофи в Ідлібі

Лідери Росії, Ірану та Туреччини 16 вересня в Анкарі обговорили ситуацію в сирйській провінції Ідліб, яка є останнім прихистком антиурядових сил. Володимир Путін, Хасан Роугані та Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяли запобігти посиленню гуманітарної кризи і погодилися зменшити напругу в цьому регіоні.

Офіційно задекларованою метою переговорів є пошук тривалого перемир’я після руйнівної восьмирічної громадянської війни в Сирії.

Торік Росія та Туреччина підписали угоду про буферну зону, яка мала захистити Ідліб від наступу урядових сил. Анкара має 12 пунктів спостереження в цьому районі, щоб допомогти виконувати цю угоду. Проте влада Туреччини побоюється, що підтримувані російською авіацією сирійські сили просунуться в Ідлібі далі.

Сотні тисяч сирійців, частина з яких втекли з інших частин країни, рушили до кордону Туреччини, щоб уникнути авіаударів. Масштабний конфлікт в Ідлібі збільшує ймовірність нового масового потоку втікачів до Туреччини, де вже розміщені 3,6 мільйона сирійських біженців.

Росія та Іран підтримують президента Сирії Башара Асада, натомість Туреччина разом зі США та європейськими й арабськими союзниками були на боці опонентів Асада.