Керівник ООН оголосив про створення «очолюваного сирійцями» конституційного комітету

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про створення конституційного комітету Сирії, до складу якого входитимуть представники уряду та опозиції.

Комітет сприятиме переговорам, відбуваються під егідою ООН у Женеві, повідомив Гутерріш 23 вересня, додавши, що збори нового органу будуть скликані в найближчі тижні.

Генеральний секретар ООН висловив переконання, що запуск «конституційного комітету, організованого та очолюваного сирійцями, може стати початком політичного шляху до завершення» понад восьмирічної війни в Сирії.

Понад 400 тисяч людей загинули, мільйони залишили домівки від початку в березні 2011 року збройного протистояння між антиурядовими силами та режимом президента Башара Асада.

Росія та Іран надавали підтримку Асаду протягом усього конфлікту, США та Туреччина підтримували різні групи повстанців.