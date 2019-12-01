США стурбовані російським законом про «іноземних агентів»

Сполучені Штати стурбовані поправками до російського законодавства, згідно з якими «іноземними агентами» можуть бути визнані фізичні особи. Речниця Держдепартаменту Морґан Ортаґус написала в твітері, що схвалені російським парламентом поправки можуть бути використані «для придушення незалежних голосів».

«Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов’язань у питанні свободи слова, відданість яким підтвердив Лавров на конференції ОБСЄ з питань свободи ЗМІ», – написала Морґан Ортаґус.

Раніше 10 міжнародних журналістських і правозахисних організацій, серед яких Amnesty International, Human Rights Watch, «Репортери без кордонів» і Комітет захисту журналістів, закликали владу Росії відмовитися від поправок до закону про «ЗМІ – іноземних агентів». Відкритий лист Володимирові Путіну з закликом не підписувати законопроєкт надііслали представники російської інтелігенції.

Законопроєкт передбачає, що «іноземними агентами» можуть бути визнані фізичні особи, які поширюють матеріали засобів інформації, визнаних «іноземними агентами», або беруть участь в їхньому створенні, а також отримують гроші або майно з-за кордону або від російських юридичних осіб, що фінансуються з іноземних джерел. Таке формулювання дозволяє припустити, що закон може бути застосований, наприклад, до людей, які в соціальних мережах репостять повідомлення ЗМІ, визнаних «іноземними агентами».

Автори ініціативи кажуть, що закон буде застосовуватися вибірково, і визначати, хто увійде до списку «агентів», будуть Міністерство юстиції спільно з МЗС. Критерії такого визначення не є очевидними.

Прихильники поправок стверджують, що закон є відповіддю на дії США, де діє закон FARA, згідно з яким особи та організації, що займаються політичним лобізмом на користь іноземних організацій, повинні реєструватися як іноземні агенти. Російський закон, однак, накладає на визнаних «іноземними агентами» більше обмежень, крім того, в ньому містяться набагато ширші підстави для визнання особи «іноагентом».

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай раніше заявив, що схвалені Державною думою Росії поправки до законодавства є серед «небезпечних, все активніших зусиль, спрямованих на переслідування журналістів медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода та інших іноземних ЗМІ» і є «черговим кроком до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію».