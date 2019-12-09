Бойовики двічі обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі в день «нормандського саміту» – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики 9 грудня двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє пресцентр штабу ООС.

За цими даними, втрат серед українських військових внаслідок обстрілів не було.

Обстріли велися з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї, а також із автоматичних гранатометів.

9 грудня в Парижі триває саміт лідерів «нормандської четвірки» щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. На даний час відбувається чотиристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Анґели Меркель, президента Франції Емманюеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна.

Володимир Зеленський вже провів двосторонні зустрічі з Анґелою Меркель і Емманюелем Макроном.

Крім того, мають відбутися двосторонні переговори українського і російського президентів.

За підсумками саміту лідери дадуть пресконференцію.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.