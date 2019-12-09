Лідери України, Франції, Німеччини, Росії почали переговори в Парижі

Президенти України, Франції, Росії і канцлер Німеччини почали переговори лідерів «нормандської четвірки» в Єлисейському палаці в Парижі.

Раніше планувалося, що зустріч почнеться о 17:00, таким чином початок переговорів затримали більше ніж на годину.

Підсумкова пресконференція лідерів, за оновленими даними, планується на 22:00 за київським часом (раніше очікувалася о 19:45).

Перед переговорами «нормандської четвірки» відбулися двосторонні зустрічі, зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також сьогодні запланована двостороння зустріч Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними Офісу президента, двосторонні переговори Зеленського і Путіна мають відбутися після зустрічі чотирьох лідерів.

Тим часом, біля Офісу президента України в Києві відучора триває акція, учасники якої вимагають від Володимира Зеленського не робити кроків до капітуляції України та не йти на компроміси з Кремлем щодо легалізації російських гібридних сил на Донбасі.

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Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що лідери країн «нормандського формату» обговорюватимуть «повернення всіх українських полонених», припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Востаннє переговори лідерів «нормандської четвірки» відбулися 19 жовтня 2016 року в столиці Німеччини Берліні. Тодішній президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області й Петрівського на Донеччині. Ці завдання реалізовані впродовж літа – осені 2019 року.