«Путін не віддасть ці землі». Монолог з Донецька перед нормандською зустріччю

У листопаді медіа гаряче дискутували про соціологічне опитування, проведене на окупованій території. Воно засвідчило нібито надзичайно велику підтримку Росії. Вчені-соціологи поставили під сумнів репрезентативність такого опитування в умовах загрози життю і свободі респондентів.

Тут ми друкуємо монолог людини, яка б навряд чи поділилась своїми поглядами з перехожим із анкетою в руках. Вона не має можливості висловити цю точку зору відкрито, і тим паче, у ЗМІ, підконтрольним російським силам, але вона є пересічним жителем Донецька, що сповна відчув на собі 5-річну війну, окупацію та суперечки через погляди на державу.

(Друкуємо мовою оригіналу)

– Я не политик. Мы на референдумы не ходили. Жили нормально. Ездили всегда с детьми на море, в Крым. Все нормально было. А сейчас враги – даже в семье. Между детьми образовалась вражда.

А он так с российским акцентом отвечает: «Все хотят мира, но сначала – разрушить». Слышите? Я чуть не упала



Когда был самый острый период, в 2014-м, муж как-то пришел и говорит «Ну, Надежда, все». Я говорю: «Что все?». Он побелел за одну ночь. Я не знала, куда на второй день идти, этот декабрь, как раз морозец такой, снежок лежит... И там, где «Амстор», знаете, за 3-й больницей, значит иду я, выходит мужчина, военный, седоватый, здоровый такой. Я подхожу, говорю: «Молодой человек, скажите, пожалуйста, когда будет мир?». А он так с российским акцентом отвечает: «Все хотят мира, но сначала – разрушить». Слышите? Я чуть не упала. Я говорю: «Молодой человек, а я не ослышалась? Вы так сказали? А кто же будет все поднимать, восстанавливать?». Он говорит: «А мы же русские, из Санкт-Петербурга приехали, вы же своей молодежи не привили чувство патриотизма». Я про себя думаю, он без оружия... говорю: «Молодой человек, мы детей и внуков к войне не готовили». И пошла.

Российских здесь много, хоть они и говорят, что это не так, их очень много. Разгружали много машин со снарядами. Русский говор. Я сама с России, но мы давно тут живем, очень давно, уже 60 лет. По разговору же слышно. И он говорит: «Вот, все хотят мира, но сначала разрушить». Знаете, как в той песне: мы новый мир построим, да? Кто был ничем, станет всем.

И думаю, сейчас он мне как даст по голове... Мне муж потом говорит: «Где тебя носит?». А я не могу.

«Ну, где твои бандеровцы?» Где они?



Молодежь зазомбированная. Я с внуком боролась, ой... Ну мы же видим что происходит? Ну все же российское. И рубли. И полощут этих американцев, а перенимают они у кого? Молодежи на лекции говорили, что кто-то там, когда был на передовой, две тысячи этих, бандеровцев, перебил. Так слышите, ничего этого не было. Так преподала молодёжи «милиция». Я говорю: «Ну, где твои бандеровцы?» Где они? Мы отдыхали каждый год. Были и у женщины с Западной Украины, отдыхали в ее доме. Нет их. А уродов – их везде хватает. Везде, везде.

Мы с мужем хорошо, что однодумцы



И вот так вот настроить молодежь... Они сейчас едва-едва – а мы нет, мы с мужем хорошо, что однодумцы. А покойная знакомая умерла в 90 лет, перелом шейки бедра, год лежала, и всегда говорила: «Спасибо Путину». За что? Что тебе инвалидской коляски не дали даже? «Спасибо Путину». Как что-нибудь жалуется, говорю: «Иди к Путину». Путин.

Это надолго. Один мой бывший сосед – всегда, когда мусор выносили, я что-то ему там печеного, еды там давала – а теперь увидела в военной форме. Саша, что ты? Но он не на передовой, он где-то по снабжению устроился. Говорю: «Саша, ну что там?». «Еще хуже будет». Каждый день кто-то гибнет. Вам же говорили, надо уезжать. А куда уезжать? Куда? Ладно еще молодёжи...

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