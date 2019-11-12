(Друкуємо мовою оригіналу)

Самый большой авторитет – Владимир Путин. Почти 60% хотят закрепления в Конституции Украины «особого статуса Донбасса».

Если не выйдет – почти 65% согласны на присоединение к России. Более 80% одобряют аннексию Крыма Россией.

Украинская газета «Зеркало недели» опубликовала данные соцопроса, проведенного на оккупированной части Донбасса. «В оккупации» работали сотрудники харьковской компании New Image Marketing Group.

Как проходил опрос в оккупации – и какие выводы из него можно делать?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили основатель и директор компании New Image Marketing Group Олег Синаюк и философ, культуролог, блогер Алексей Панич.

– Олег, вы согласны с выводами, которые делают авторы издания «Зеркало недели»? Как трактовали цифры, которые вы привезли?

Олег Синаюк: Да. Кроме того материала, который вышел на «Зеркале недели», будет еще аналитический отчет, который мы подготовили со своей стороны. Но мнения в целом совпадают.

– А вы не видите тут неких передёргиваний? Для многих переселенцев, жителей Донбасса видны некие манипуляции. Например, «для 58% опрошенных жителей ОРДЛО украинские общенациональные телеканалы не доступны вообще. А для 85% недосягаемы и местные. Часто это объясняется технической причиной. Кто-то решил проблемы, установив спутниковые антенны. Однако, многих останавливает от покупки их стоимость. А может, все дело в том, что у жителей потустороннего Донбасса нет потребности смотреть украинское тв?»

«Что не вызвало удивления, так это повальная любовь к Российской Федерации. От этого слова радостно ёкает сердце у 84% респондентов при оценке их отношения к матушке России. Да и мог ли быть другим ответ, учитывая и давние теплые отношения населения Востока нашей страны к Российской Федерации и ненависть к «украинским нацистам».

В итоге автор подводит к тому, что нужно будет заморозить этот конфликт, отойти от него.

Олег Синаюк: То, то вы зачитали, это интеллектуальный труд некоторых людей на основании наших цифр. Наверное, не совсем правильно будет мне трактовать эти слова. Мы трактуем их на основании исследований, которые мы получаем.

Мы провели и еще будем проводить фокус-группы. Один из вопросов, которые вы зацепили, я уже слышал на аудиозаписи. Там звучала фраза: «Когда я включаю и слышу украинский язык, я сразу переключаю канал, не увидев, какой канал идет». Это цитата из фокус-группы.

– Олег, кто составлял список вопросов и утверждал формулировки?

Олег Синаюк: Это совместная работа нас, Института будущего и «Зеркала недели».

– Вы не возражали против того, что опросы в оккупации проводить нельзя? Что ответы, данные там, могут быть нерепрезентативны, потому что даны под страхом.

Олег Синаюк: Факт отсутствия институтов там однозначный. Но опрос проводился не только в городах Донецка и Луганска, мы покрывали еще сельское население, там с этим попроще. Моменты были. 22,1% отказывались. Для того, чтобы собрать эту выборку 1600 респондентов, мы обошли почти 8 тысяч людей.

Были люди, которые испытывали давление. И если интервьюер видел такого человека, он переходил к другому дому.

У нас была неслучайная выборка, она была квотная. Поэтому то, что была субъективность при отборе респондентов сглаживается в данном случае.

– Олег, а как это происходило? У вас были сотрудники, которые каким-то образом попали в ОРДЛО?

Олег Синаюк: Я расскажу, но не все. Мы не первые проводили там исследование, мы не единственные, кто их там проводит. Да, это была первая публикация.

Люди ехали из Украины как частные физические лица. Зачастую ехали через Россию, без анкет. Анкеты распечатывались там на месте, снималось жилье, у них были маршруты, и проводили работу. Была определенная легенда, с которой они заходили. Но я не могу рассказать, потому что их сразу идентифицируют.

– Олег, в целом, самая главная претензия – сам факт проведения опроса в оккупации. Проводят параллели, когда Донецк был оккупирован в 1942 году немцами, можно было спросить насколько они лояльны к Германии, Адольфу Гитлеру. Можно предположить, что люди будут говорить не то, что они думают.

Первые два года проводить было действительно бесполезно. У людей было непонимание того, что происходит

Олег Синаюк: Конфликт уже идет пятый год. Перед запуском таких сложных проектов у нас идут дискуссии в экспертных кругах и с аналитиками, социологами, и с теми компаниями, которые уже проводили там опросы. Первые два года проводить было действительно бесполезно. У людей было непонимание того, что происходит. Сейчас конфликт затянулся больше, чем на пять лет. Для людей это уже жизнь. Эти люди сейчас спокойно говорят.

Мы общались с командой интервьюеров о том, как люди воспринимают вопросы. Сказали, что большинство нормально общаются. Более того, по опыту фокус-групп, которые у нас были ранее, нам попадались проукраинские люди. И то, что говорят, что проукраинские боятся что-то говорить – неправда. Мы слышали таких людей.

– Но тут вопрос в том, кто может решиться свои проукраинские взгляды.

Олег Синаюк: Они бы поддержали. Анкета строится таким образом, чтобы создать максимально комфортные условия для респондента.

– Алексей, какие выводы из этого соцопроса?

Алексей Панич: Из этого соцопроса никаких выводов я не сделал и сделать не могу. Можно поставить вопрос, кто из украинских политиков это заказал, кто в каких политических целях будет здесь использовать.

– Олег говорит, что старались привести максимально репрезентативные цифры.

Алексей Панич: Можно пытаться делать нормальные соцопросы в ненормальных условиях, но при ненормальных условиях нормальный результат получить нельзя.

Обвинять Украину выгоднее, чем обвинять Россию в проблемах Донбасса. От Украины есть шансы получить утешительную компенсацию

Люди в более нормальных условиях часто говорят не то, что они думают. Но из такой каши в голове, они вытаскивают то, что им говорить безопаснее, выгоднее.

Например, обвинять Украину выгоднее, чем обвинять Россию в проблемах Донбасса. Потому что от Украины есть шансы получить утешительную компенсацию. От России такое вряд ли дождешься.

Может там какие-то ответы были искренние, какая-то часть ответов – нет. Тут невозможно наперед предугадать степень искривления. Я общаюсь с людьми из ОРДЛО, когда они вырываются сюда в Киев. Когда они говорят, что в Донецке с близкими друзьями боятся говорить об Украине.

Человек может сказать там, что хочет быть частью Украины. За это не расстреляют, на подвал не посадят, это отвечает идеологии Кремля. Это Минские соглашения. Но если бы кто-то сказал, что Россия агрессор, а Украина защищается, думаю, у него были бы большие проблемы. Но так там никто не скажет.

Олег Синаюк: Мы прекрасно понимали, что публикуя эти результаты, будет много мнений, большой резонанс. Зная, что рад компаний проводили ряд исследований, данные плюс-минус сошлись. Хоть и разная выборка, разные населенные пункты, вопросы. Но похожие вопросы совпали.

– Олег, это интересно почитать. Но проблема в том, что много людей делают политические выводы, касательно этой территории, несмотря на то, что много претензий.

Олег Синаюк: Мы, как специалисты УЗИ, дали цифры и данные. Врачи должны устанавливать диагноз. Нам нужно создать условия, чтобы люди захотели возвращаться.

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