Антидопінгова установа США USADA виступає проти права Росії на апеляцію

Антидопінгова установа США USADA різко відреагувала заявою на рішення виконавчого комітету світової антидопінгової установи ВАДА, який одноголосно проголосував за чотирьохрічну заборону для Росії на участь у світовому спорті, а також обмеження участі спортсменів та команд з Росії в Олімпійських іграх у Токіо наступного року. Асоціація США виступає проти того, що Росія отримала право на апеляцію рішення ВАДА.

Антидопінгова установа США USADA вважає, що наявність у Росії права подавати апеляцію на рішення ВАДА, залишає й надалі невеним становище чесних спортсменів, які досягають результатів у спорті виснажливими тренуваннями, наполегливістю та відданістю. Оскільки Росія може подати апеляцію і у разі позитивного результату повернути своїх «нечистих» атлетів до участі у світових першостях і Олміпійських іграх.

Дозволити Росії уникнути повної заборони – це ще один руйнівний удар по чистим атлетам, спортивній сумлінності та верховенству права



«Захист прав чистих атлетів продовжує бути невизначеним, адже видається очевидним з позиції МОК, що попри розмови про те, що вони виконують правила ВАДА, вони справді дотримуються домовленостей своїх зустрічей за зачиненими дверима, проведених перед сьогоднішньою зустріччю, щоб створити шлях для апеляції рішення в Суді спортивного арбітражу», – мовиться у заяві виконавчого директора USADA Тревіса Тайгарта.

Порушникам з Росії неодноразово надавали можливість вчинити вірно, зауважив Тайгерт.

«Дозволити Росії уникнути повної заборони – це ще один руйнівний удар по чистим атлетам, спортивній сумлінності та верховенству права», – йдеться у заяві.

Чому ввели обмеження для російських спортсменів?

Причиною запровадження обмеження ВАДА стало виявленння маніпуляцій Росією лабораторними даними результатів допінг-проб, наданих ВАДА в рамках врегулювання питань, що піднімались в попередньому розслідуванні, щоб приховати провалені допінг-проби російських спортсменів.

Скандали навколо допінг-проб російських спортсменів почалися з 2015 року, коли комісія ВАДА виявила докази масштабного використання допінгу російськими спортсменами.

Що зробив ВК Всесвітнього антидопінгового агентства

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних змаганнях, зокрема Олімпіадах та чемпіонатах світу.

Таким чином виконком схвалив рекомендації Комітету щодо відповідності цієї організації. Рішення ухвалили одноголосно.

Причиною санкцій стали масштабні допінгові порушення в російському спорті, зокрема спроби внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії.

Комітет з контролю дотримання вимог радив ВАДА надіслати РУСАДА формальне повідомлення про визнання російської установи такою, що не виконала цієї вимоги, і, як наслідок цього визнання, низки заходів, наприклад:

ніхто з членів російського уряду не зможе увійти до складу будь-яких рад чи комітетів установ, які виконують Кодекс ВАДА

члени та представники російського уряду не зможуть брати участь у літніх та зимових Юнацьких Олімпійських іграх, Олімпійських та Паралімпійських іграх, будь-яких інших подіях, які влаштовують організатори великих заходів, та будь-яких світових чемпіонатах, які санкціонує будь-яка установа, що виконує умови ВАДА протягом наступного чотирирічного періоду (до цього переліку входять Олімпійські ігри 2020 року)

Росія не зможе приймати в себе жодну з подій, пов’язаних із великими спортивними заходами, протягом чотирьох років; в разі, якщо таке право в неї вже було, воно має бути відкликане

російський прапор не може з’являтися на великих спортивних подіях протягом чотирьох років

Росія не може претендувати на те, щоб приймати в себе Олімпійські чи Паралімпійські ігри 2032 року

«чисті» російські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях лише під нейтральним прапором

Якщо виконавчий комітет ВАДА пристане на ці рекомендації, РУСАДА отримає формальне сповіщення і матиме 21 день на те, щоб його прийняти. Інші зацікавлені сторони також можуть звернутися до суду в Лозанні, рішення якого будуть обов’язковими для Міжнародного олімпійського комітету та інших спортивних органів.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляв, що таким чином Захід робить ще одне зусилля, щоб відштовхнути Росії.

«Є ті, хто хоче поставити Росію в оборонну позицію, звинувачуючи майже у всьому у будь-якій сфері міжнародного життя – конфлікти, економіка, енергетика, газопроводи, продаж зброї», – сказав Лавров.

Однак глава РУСАДА Юрій Ганус назвав запропоновані покарання «виправданими».

Теперішні обмеження нагадують ті, які були в силі для російських спортсменів під час ігор в Південній Кореї 2018 року.