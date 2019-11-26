МОК підтримає санкції проти Росії через маніпуляції з допінг-тестами

Міжнародний олімпійський комітет підтримає санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) проти Росії через маніпуляції з допінг-тестами. Про це повідомляє пресслужба МОК.

У МОК просять ВАДА надати документи, що доводять порушення російських спортсменів та причетність до них російської влади, Раді Європі та ЮНЕСКО.

У комітеті погоджуються з ідеєю ВАДА дозволити виступати на міжнародній арені російським спортсменам, які не замішані у допінговому скандалі. Втім, вони мають брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Раніше Комітет з контролю дотримання вимог Всесвітнього антидопінгового агентства рекомендував Виконавчому комітету визнати Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) таким, що не виконує вимоги Світового антидопінгового кодексу.

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Виконавчий комітет ВАДА має зібратися 9 грудня, щоб розглянути рекомендації Комітету з контролю дотримання вимог. Якщо він пристане на ці рекомендації, РУСАДА отримає формальне сповіщення і матиме 21 день на те, щоб його прийняти.

Якщо російська сторона не прийме сповіщення, його передадуть до Спортивного арбітражного суду, який матиме ухвалити відповідні рішення, обов’язкові для всіх сторін, що виконують вимоги ВАДА.