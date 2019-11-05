ВАДА передала у федерації 47 допінгових справ спортсменів із Росії

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) відправило у міжнародні федерації 47 пакетів документів в рамках розслідування справи про маніпуляції в базі даних Московської антидопінгової лабораторії. На основі цих документів міжнародні федерації зможуть порушити кримінальні справи.

Як повідомляється на сайті організації, документи стосуються даних Московської антидопінгової лабораторії, які не зачіпали зміни, ймовірно внесені у 2019 році.

У вересні Всесвітнє антидопінгове агентство виявило ознаки маніпуляцій з базою даних Московської лабораторії з 2012 по 2015 рік. Пізніше глава Російського антидопінгового агентства Юрій Ганус в інтерв’ю «Інтерфаксу» підтвердив підміну проб. Він вважає, що таким чином, там намагалися захистити репутацію російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або стали спортивними чиновниками. Глава РУСАДА також заявив, що доступ до даних московської лабораторії могли отримати тільки люди, близькі до російської влади.

Наприкінці жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство отримало від РУСАДА і міністерства спорту пояснення у зв’язку з виявленими невідповідностями. Доповідь про можливі порушення в Московській антидопінгової лабораторії ВАДА розгляне до кінця листопада.

Якщо російська сторона буде визнана винною в порушеннях, спортсменів з Росії можуть відсторонити від Олімпіади 2020 року в Токіо та інших міжнародних турнірів.

У жовтні корпорація Microsoft повідомила про атаку хакерів, пов’язаних з російською владою, на світові антидопінгові організації. Центр збирання інформації про загрози Microsoft відстежив великі кібератаки на антидопінгові і спортивні організації, які були здійснені групою під назвою Strontium, також відомої як Fancy Bear і APT28, заявила компанія.