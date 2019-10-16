Голова РУСАДА підтвердив підміну допінг-проб у Московській лабораторії

Генеральний директор Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус підтвердив, що в базу даних Московської антидопінгової лабораторії були внесені тисячі змін перед відправкою експертам Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Ганус 15 жовтня дав інтерв’ю російському «Інтерфаксу» й американській газеті New York Times і приблизно одними й тими ж словами розповів про тисячі підмінених допінг-проб, які містилися в базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Ця база після великого допінгового скандалу з великою затримкою була передана Росією експертам WADA в січні 2019 року. База повинна була стати доказом того, що Росія виконала всі умови агентства і робота її органів допінг-контролю на змаганнях відповідає міжнародним стандартам.

У відповідь на передачу бази WADA відновила акредитацію російського агентства з допінгу РУСАДА і дозволила йому самостійно досліджувати аналізи спортсменів на проведених в Росії змаганнях.

Однак 23 вересня, через дев’ять місяців після того, як база була передана, WADA оголосила про те, що в ній містяться «сліди стороннього втручання», і дала Росії три тижні на те, щоб прояснити розбіжності.

«Цих змін – тисячі, це все дуже серйозно. Нас зрадили, це – якась змова, – визнав зміни в базі Ганус. – Зміни вносилися, в тому числі буквально напередодні передачі бази даних в січні 2019 року».

Хто саме вносив зміни в базу, Ганус пояснювати не став.

У попередні рази російські чиновники звинувачували в цьому колишнього керівника Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. Незабаром після Олімпіади в Сочі він втік до США і став інформатором Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), заявивши, що особисто розробив і давав допінг багатьом російським спортсменам, а співробітники його лабораторії на Олімпіаді допомагали приховувати ці махінації.

Росія довгий час стверджувала, що чиновники і спецслужби в допінг-програмі не були замішані, а Родченков нібито діяв самостійно.

У той же час Родченков стверджував, що діяв за прямою вказівкою міністра спорту Віталія Мутка і заступника міністра Юрія Нагорних, а також спільно з ексзаступником центру спортивної підготовки збірних команд Росії Іриною Родіоновою, яка займалася підготовкою російської олімпійської збірної до Сочі.

Пізніше WADA в своїй доповіді визнала доведеною причетність Мутка до махінацій з допінг-пробами на Олімпіаді в Сочі.

Ганус раніше попереджав, що новий виток протистояння російських антидопінгових чиновників і WADA може привести до недопуску російської команди до літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо і до зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні. Але офіційно про це поки що не оголошено.