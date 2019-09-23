У WADA почали розслідування проти Росії через ймовірну «невідповідність даних»

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило про розслідування щодо можливої «невідповідності даних», наданих на початку року Російським антидопінговим агентством (РУСАДА).

У заяві від 23 вересня WADA повідомляє, що його Виконавчий комітет отримав оновлену інформацію про аналіз даних з московської лабораторії, в якому містяться результати тисяч антидопінгових тестів, проведених російським спортсменам. Повідомляється, що виділені як невідповідні 47 випадків, і вживаються заходи.

У РУСАДА агенції «Інтерфакс» заявили, що в Росії є три тижні, щоб все пояснити.

У разі підтвердження інформації про «маніпулювання даними», росіяни, як очікується, не зможуть виступити на Олімпіаді 2020 року в Токіо.

На 23 вересня в Токіо заплановане засідання, на якому комітет WADA щодо відповідності всесвітньому антидопінговому кодексу представить звіт про діяльність Московської антидопінгової лабораторії, яку і підозрюють в підробці даних щодо допінг-проб перед їх передачею у WADA.