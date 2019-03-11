IAAF: атлети з Росії поки що не зможуть виступати під національним прапором

Міжнародна федерація легкої атлетики продовжила заборону для російських спортсменів виступати на міжнародних змаганнях.

У федерації обґрунтували рішення тим, що не отримали необхідних даних від московської антидопінгової лабораторії. Спортсменів із Росії зможуть допустити на міжнародні змагання під нейтральним прапором.

Крім того, Росія повинна виплатити компенсацію Спортивному арбітражу за розгляд заявок російських атлетів на участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Міжнародна федерація легкої атлетики запровадила обмеження щодо Всеросійської федерації в листопаді 2015 року на підставі розслідування, проведеного комісією Всесвітнього антидопінгового агентства. З моменту запровадження обмежень російські атлети не можуть брати участь у міжнародних змаганнях під національним прапором.

Російське антидопінгове агентство було анульоване в 2015 році за порушення антидопінгових правил. У вересні 2018 року Міжнародне антидопінгове агентство відновило російське відомство в правах. Умовою відновлення стало надання доступу до даних про допінг-проби російських спортсменів. До кінця червня 2019 року російська сторона повинна передати для перевірки всі підозрілі допінгові проби з московської лабораторії.