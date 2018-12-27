Російські легкоатлети ще не повернули МОК 24 медалі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) продовжує чекати повернення 24 медалей, які відібрали у російських спортсменів, викритих у застосуванні допінгу на Іграх 2008, 2012 і 2014 років. За даними російської державної агенції новин ТАСС, у легкій атлетиці російські олімпійці повернули тільки п’ять медалей.

МОК звернувся з офіційним листом до Олімпійського комітету Росії (ОКР) з вимогою до 24 грудня повідомити всім національним федераціям про необхідність повернути нагороди. Це повинні зробити і чисті спортсмени, які виступали в одній команді або екіпажі з порушниками.

Масштабні перевірки допінг-проб учасників літніх Олімпіад 2008 і 2012 років, організовані МОК напередодні Ігор 2016, виявили порушення антидопінгових правил кількома російськими спортсменами, олімпійські результати яких після тривалих розглядів, в тому числі і в Спортивному арбітражному суді, були анульовані.

У зимових видах спорту МОК раніше звинуватив у порушенні антидопінгових правил 43 російських спортсмеів, які брали участь в Іграх у Сочі. Спортивний арбітражний суд виправдав 28 олімпійців. Завойовані медалі повинні повернути бобслеїсти, які перемогли в двійках і четвірках, а також легкоатлети, які перемогли в командних естафетах.

21 листопада Московський міський суд вперше в історії спору дозволив президентові Федерації бобслею Росії Олександру Зубкову не виконувати рішення Спортивного арбітражного суду і не повертати дві золоті медалі Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. Олімпійський комітет Росії оскаржив це рішення. В ОКР вважають, що воно може привести до усунення російської збірної від участі в Олімпійських іграх в 2020 році і невизнання рішення спортивного арбітражу щодо 28 російських спортсменів, виправданим у справі про допінг.

Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Росію від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхйончхані через «вибудувану на державному рівні систему застосування допінгу». Раніше через «допінговий» скандал російські легкоатлети не змогли взяти участі в літніх Іграх в Ріо-де-Жанейро, а на Паралімпіаді в Бразилії спортсменів із Росії не було взагалі.