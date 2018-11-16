Міжнародний союз біатлоністів назвав Росії умови відновлення повноважень

Делегація Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) на чолі з президентом, шведом Олле Даліном зустрілася 15 листопада в Москві з представниками Союзу біатлоністів Росії (СБР) та іншими російськими спортивними функціонерами, повідомляє сайт організації. IBU оголосив 12 критеріїв, які росіяни мають виконати для відновлення повноправного членства.

У списку умов є окрема програма допінг-тестування для російських біатлоністів, відшкодування витрат, пов'язаних з неповноцінним членством федерації, створення спеціальної програми профілактики допінгу, повна співпраця в розслідуванні минулих потенційних порушень антидопінгових правил та інші.

«IBU надав чіткі і тверді критерії для повторного відновлення Союзу біатлоністів Росії, які відображають абсолютну необхідність захисту чистих спортсменів і гарантують рівні правила гри. Ці критерії також забезпечать, щоб СБР створював ефективні структури, що дозволяють запобігти минулим проблемам у майбутньому», – сказав президент IBU Олле Далін і вказав, що розгляд російського питання відбудеться на позачерговому конгресі IBU в 2019 році.

28 листопада делегація Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відвідає Московську антидопінгову лабораторію. Комітет із відповідності WADA оцінить виконання російською стороною умов відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) на засіданні, яке пройде 14 та 15 січня.

Після серії допінгових скандалів із російськими біатлоністами Росія була позбавлена права організації міжнародних змагань на своїй території, включно із етапами Кубка світу і чемпіонатами світу. Російські команди брали участь у змаганнях під егідою IBU та на Олімпіаді 2018 року, але в багатьох видах програми їхнє представництво було мінімальним.

Нинішній керівник IBU Олле Далін є всього лише другим президентом міжнародної організації за 25-річну історію її існування. Від моменту заснування і до весни 2018 року незмінним керівником світового біатлону був норвежець Андерс Бессеберґ, який був змушений достроково припинити свої повноваження в результаті пов’язаного з приховуванням допінгових порушень корупційного скандалу.