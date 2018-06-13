МОК призупинив фінансування світового біатлону через корупцію, пов’язану з Росією

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) призупинив виплати Міжнародному союзу біатлоністів (IBU). Про це повідомляє офіційний сайт керівного органу олімпійського руху.

Для поновлення виплат IBU має обрати нового президента, щоб забезпечити стабільне управління в організації. Вибори заплановані на 5 і 10 вересня 2018 року. МОК також вимагає перегляду складу комісії з етики IBU, проведення Інститутом національних анти-допінгових організацій аудиту в організації та інших заходів.

Перший і незмінний президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), 72-річний норвежець Андерс Бессеберг залишив свою посаду на час розслідування, яке розпочалося у квітні 2018 року з обшуків у центральному офісі IBU в Австрії, а також у Німеччині та Норвегії.

Розслідування стосується звинувачень у приховуванні випадків вживання допінгу, шахрайства та хабарництва. Австрійські слідчі заявили, що з’ясовують зв’язки керівництва IBU зі спортсменами та офіційними особами з Росії у зв’язку зі згодою на проведення в цій країні змагань у час, коли інші спортивні федерації відмовлялися від такої практики через підтримувану державою систему вживання допінгу.

Слідчі також розслідують звинувачення, що «хабарі на 300 тисяч доларів були обіцяні та/або прийняті» посадовими особами IBU, а також твердження, що керівництво світового біатлону не реагувало «належним чином» на підозри щодо вживання допінгу російськими спортсменами.