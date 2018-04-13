Російський допінг: керівники Міжнародного союзу біатлоністів пішли у відставку на час розслідування

Перший і незмінний президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), 72-річний норвежець Андерс Бессеберг залишив свою посаду на час розслідування, яке розпочалося з обшуків у центральному офісі IBU в Австрії, а також у Німеччині та Норвегії. Про це 12 квітня повідомила прес-служба організації.

Розслідування стосується звинувачень у приховуванні випадків вживання допінгу, шахрайства та хабарництва. Австрійські слідчі заявили, що з’ясовують зв’язки керівництва IBU зі спортсменами та офіційними особами з Росії у зв’язку зі згодою на проведення в цій країні змагань у час, коли інші спортивні федерації відмовлялися від такої практики через підтримувану державою систему вживання допінгу.

Слідчі також розслідують звинувачення, що «хабарі на 300 тисяч доларів були обіцяні та/або прийняті» посадовими особами IBU, а також твердження, що керівництво світового біатлону не реагувало «належним чином» на підозри щодо вживання допінгу російськими спортсменами.

Генеральний секретар IBU 42-річна німкеня Ніколь Реш також тимчасово усунута від виконання обов’язків.

Як повідомляє офіційний сайт IBU, перший віце-президент організації росіянин Віктор Майгуров відмовився керувати на час відсутності Бессеберга, тимчасово виконуватиме обов’язки президента IBU віце-президент із фінансів австрієць Клаус Ляйстнер.