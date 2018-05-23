ФІФА зняла підозри в допінгу з російської збірної, а інших футболістів Росії перевіряє далі

Чільний керівний орган світового футболу оголосив, що російські футболісти, які братимуть участь у цьогорічному чемпіонаті світу, не вживають допінг. Але Міжнародна федерація футболу (ФІФА) наголосила, що продовжить розслідувати справи інших футболістів із Росії.

Як заявили в ФІФА 22 травня, федерація досліджує зразки аналізів на допінг російських футболістів, вилучені з Московської антидопінгової лабораторії, а також інформацію і дані, надані колишнім директором цієї лабораторії. Усе це ‒ наслідки «допінгового скандалу» в російському спорті останніх років, до викриття якого найбільше прислужився колишній директор цієї лабораторії Григорій Родченков, і розслідування скандалу, зокрема Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА).

Пріоритет у з’ясуванні висновку, додали в ФІФА, віддали тим гравцям, які будуть представляти Росію у складі її збірної на цьогорічному чемпіонаті світу з футболу, що відбудеться в самій Росії ‒ він почнеться в Москві 14 червня. Ідеться про попередній склад збірної, який Росія назвала минулого тижня ‒ 28 основних гравців і сім резервних.

У перебігу розслідування щодо цих гравців було влаштовано «кілька неоголошених цілеспрямованих перевірок на допінг», і «виявлено недостатньо доказів, щоб стверджувати про порушення антидопінгових правил», заявили в ФІФА. Про це футбольний орган повідомив ВАДА, і там погодилися з рішенням ФІФА закрити справи щодо цих гравців, мовиться в повідомленні.

Виконувач обов’язків Російського футбольного союзу Олександр Алаєв привітав таке рішення ФІФА як неупереджене, професійне і справедливе.

Великі підозри лишаються

Але у звіті, з яким виступив цього тижня громадський мовець у Німеччині ARD, йшлося про те, що розслідування ВАДА висловлює дуже великі підозри щодо можливого допінгу в російському футболі.

У попередніх розслідуваннях ВАДА про підтримувану державою програму використання допінгу в різних галузях спорту в Росії були оприлюднені документи, які наводять на думку, що від цієї програми могла отримати вигоди і російська футбольна команда. Йдеться про схему приховування позитивних результатів тестів на допінг під час чемпіонату світу з футболу 2014 року. Особливу підозру ВАДА викликали з цього погляду 34 випадки.

Як заявляв Родченков агентству Associated Press іще в лютому, він отримував від влади накази вжити заходів, щоб російських футболістів не спіймали на допінгу. За його словами, санкції з боку ФІФА далі можливі.

А мовцеві ARD Родченков, який нині живе, переховуючись, у США, сказав, що ці накази покривати використання допінгу в футболі він отримував від тодішнього міністра спорту Росії Віталія Мутка.

Мутко, який минулого року пішов у відставку з посади голови оргкомітету цьогорічного чемпіонату світу з футболу в Росії, а також тимчасово залишив посаду голови російської футбольної федерації, категорично відкидав усі повідомлення про допінг у російському футболі.

Численні докази

У ФІФА ж заявляють, що «розслідування стосовно кількох гравців, не пов’язаних із Кубком світу ФІФА, триває далі, і ФІФА продовжує працювати над цими випадками у співпраці з ВАДА», і результати обіцяють «у належний час». Імен осіб, яких стосуються ці розслідування, не називають.

Крім того, повідомили в ФІФА, там перевіряють 154 зразки сечі футболістів, вилучені в Московській антидопінговій лабораторії, щоб визначити, чи були з цими зразками здійснені якісь маніпуляції. Серед того шукають сліди подряпин, що залишалися, коли пляшечки відкривали, щоб підмінити зразки зі вмістом допінгу.

Визначально важливе розслідування ВАДА 2015 року виявило, що понад тисячу російських спортсменів брали участь у програмі приховування позитивних результатів тестів на допінг протягом принаймні п’яти років. Серед видів спорту, яких стосувалася ця програма, був і футбол.

Найбільше доказів допінгу у ВАДА виявили в російській легкій атлетиці, представників якої з 2015 року не допускають до міжнародних змагань, а також серед спортсменів, які брали участь у зимових Олімпійських іграх 2014 року в російському Сочі.

Унаслідок розслідування ВАДА Росії заборонили участь у зимових Олімпійських іграх у лютому цього року в Південній Кореї ‒ до цих ігор, а також до попередніх літніх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, не допустили сотні російських спортсменів.

Оригінал матеріалу ‒ на сайті Радіо Вільна Європа ‒ Радіо Свобода