ФІФА: чинні футболісти збірної Росії непричетні до вживання допінгу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила 22 травня, що гравці збірної Росії, які готуються до чемпіонату світу, непричетні до вживання допінгу, але розслідування щодо інших російських футболістів триває. У розслідуванні, базованому на даних Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), ФІФА розглядає зразки допінг-тестів російських гравців, вилучені з московської антидопінгової лабораторії разом з інформацією та даними колишнього очільника цієї лабораторії Григорія Родченкова.

Під час розслідування російські гравці піддавалися «кільком раптовим допінг-перевіркам», вказала ФІФА. «Не знайдено достатніх доказів підтвердження порушення антидопінгових правил. ФІФА повідомила про свої висновки ВАДА, а ВАДА погодилася з рішенням ФІФА закрити справи», – йдеться в повідомленні. Виконувач обов’язків президента Російського футбольного союзу Олександр Алаєв привітав рішення ФІФА як «неупереджене», «професійне» та «справедливе».

Німецький телеканал ARD повідомив цього тижня, що розслідувачі ВАДА все ще мають підозри щодо можливого допінгу в російському футболі.

Чемпіонат світу з футболу в Росії розпочнеться 14 червня. Російська збірна заявила 28 гравців до основного списку, а також має сім резервістів, яких можна дозаявити в разі травми чи хвороби провідних гравців.