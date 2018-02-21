Усе, що потрібно знати про черговий російський допінг-скандал

Бронзовий призер Олімпіади в Пхьончхані, російський керлінгіст Олександр Крушельницький уживав заборонений препарат – мельдоній. Це підтвердили дві допінг-проби. Вже в четвер, 22 лютого, Спортивний арбітражний суд розгляне справу Крушельницького і остаточно вирішить подальшу долю російського спортсмена: або він поверне «бронзу», або з’ясується, що заборонений препарат йому дійсно підсипали. Радіо Свобода пропонує згадати цей допінг-скандал від самого початку.

Крушельницький і допінг: хроніка подій

18 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно повідомив команді олімпійських атлетів із Росії в Пхьончхані про можливе порушення антидопінгових правил одним із спортсменів. Це підтвердив прес-аташе команди Костянтин Виборнов.

«Ми не називаємо ім’я спортсмена або спортсменки, а також вид спорту до результатів розкриття проби Б, які стануть відомі приблизно протягом 24 годин», – сказав Виборнов.

Проте газета «Спорт-Экспресс» раніше повідомила, що позитивну допінг-пробу здав керлінгіст Олександр Крушельницький, який виграв на Олімпіаді бронзову нагороду. У його пробі, за даними газети, виявлені сліди мельдонію.

19 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував нове провадження щодо Крушельницького.

20 лютого Друга допінг-проба підтвердила, що бронзовий призер Олімпіади в Пхьончхані, російський керлінгіст Олександр Крушельницький уживав заборонений препарат – мельдоній, повідомляє Олімпійський комітет Росії.

«Обставини того, що сталося, не дають зараз відповіді на запитання, яким чином і коли мельдоній міг потрапити в організм спортсмена. Загальновідомо, що ефект від уживання мельдонію досягається винятково при його регулярному курсовому використанні, а метаболіти фіксуються в організмі людини близько дев’яти місяців від моменту закінчення прийому препарату», – заявляє Олімпійський комітет Росії (ОКР).

В Олімпійському комітеті додали, що виявлена в пробі концентрація мельдонію свідчить про одноразове вживання препарату, «абсолютно безглузде з точки зору досягнення будь-якого терапевтичного впливу на організм людини».

Версії, звідки у Крушельницького мельдоній в організмі

За цей час змінилося кілька версій, починаючи від звичайної – помилково схопив не ті ліки – і завершуючи диверсією. Якщо Крушельницький невинний, то ж звідки в його організмі мельдоній. Найпоширеніша версія – підсипали до їжі.

Першим таку версію озвучив сам Крушельницький. Причому, на його думку, мельдоній підсипали в тренувальному таборі в Японії, напередодні Олімпіади, повідомляє Inside the Games. А головне – хтось із команди, кому було заборонено їхати до Пхьончхану.

Головний тренер збірної Росії з керлінгу Сергій Бєланов вважає, що Крушельницького дійсно підставили, і зробити це міг будь-хто.

«Ми розуміємо, що це якась диверсія. Хтось заніс, підклав. Швидше за все, у рідину, це найпростіше. Ми живемо в олімпійському селищі. Тут щодня відчиняються двері ключем, і заходять 4-5 чоловік, які змінюють рушник і білизну, витирають порохи, виносять сміття. Там прохідний двір насправді. Фахівець зі спецслужб не потрібен, щоб це занести», – прокоментував Бєланов в ефірі «Росії 1».

В ефірі «Першого каналу» Росії також з’явилися ще дві версії. Або Крушельницький усе ж таки вживав мельдоній, або цей препарат відновлює баланс енергії і допомагає при похміллі.

«Олімпіада – свято спорту, але сухий закон на цьому святі не оголошений. Хто буде вчитуватися в етикетку препарату, покликаного допомогти на ранок!» – йдеться в статті на сайті телеканалу.

Також серед варіантів – підсипали через ревнощі й принципово, щоб знову «підставити» саме Росію.

Яка реакція світу на черговий допінг із російськими спортсменами?

Бен Айзекс, редактор WeekJunior: «Ми просто повинні прийняти те, що росіяни люблять допінг. Я не думаю, що вони приймають його, щоб отримати перевагу. Це просто звичка».

«Тільки в Росії в керлінгу та допінгу є щось спільне, крім останніх трьох букв», – пожартував політичний редактор німецького таблоїду Bild Юліан Рьопке.

Журналістка Лора МакБрайд також здивована. «Ви це серйозно? Російського спортсмена спіймали на використанні допінгу. Їм уже й так заборонили виступати на Олімпіаді під своїм прапором. Але на біса потрібен допінг у керлінгу? Повторюся, допінг у керлінгу? Культура обманювати настільки розвинена в Росії, що людина не може навіть скористатися шваброю без прийому заборонених препаратів», – коментує МакБрайд.

Що тепер буде з російськими спортсменами?

Як повідомляє «Спорт-Экспресс», на час Ігор саме CAS стає першою інстанцією, яка вирішить, чи повинен спортсмен повернути медаль, чи буде дискваліфікований. Але спочатку мають відбутися слухання. Лише після цього вже ухвалюється рішення.

«У разі апеляції вона буде спрямована також в CAS, але в інший його департамент. Якщо Крушельницький встигне дізнатися рішення й подати апеляцію по ньому прямо під час Ігор, апеляція буде розглянута в прискореному режимі впродовж приблизно доби. Також відразу після звістки про результати проби Б, спортсмен, у разі поганого результату, повинен буде повернути акредитацію й покинути олімпійське селище. Міжнародна федерація ж, напевно, накладе тимчасове відсторонення», – повідомляє «Спорт-Экспресс».

Російська делегація на Олімпійських іграх у Пхьончхані ризикує вдруге йти без свого прапора та інших розпізнавальних знаків, тепер уже на церемонії закриття змагань 25 лютого.

Офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс заявив, що в разі підтвердження порушення з боку Крушельницького, ця справа буде розглянута групою МОК, яка аналізує повернення Росії як команди, а не окремих її представників як «олімпійських атлетів із Росії».

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня 2017 року відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 року в Південній Кореї. Два розслідування підтвердили, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором. У результаті було зареєстровано 169 російських атлетів для участі в Олімпіаді-2018.

Інші допінги у Пхьончхані: знову фігурує Росія

13 лютого Спортивний арбітражний суд заявив, що в південнокорейському Пхьончхані зареєстрований перший випадок порушення антидопінгових правил.

Згідно з повідомленням, в організмі японського ковзаняра Кея Сайто знайшли ацетазоламід. Аналізи він здавав у позазмагальний період.

У CAS зазначили, що спортсмена відсторонили, він добровільно погодився виїхати з олімпійського села. Відповідно, він не продовжуватиме брати участь у змаганнях у Пхьончхані.

20 лютого у допінг-пробі форварда збірної Словенії з хокею Жиґи Єґлича виявлено заборонений препарат – фенотерол. Він зіграв за збірну Словенії в Пхьончхані три матчі, забив одну шайбу. Словенці в своєму активі мають дві перемоги і посідають друге місце в групі B.

29-річний хокеїст виступає в Континентальній хокейній лізі (КХЛ), починав цей сезон у «Торпедо» (Нижній Новгород, Росія), а потім перейшов до «Нафтохіміка» (Нижньокамськ, Росія).

«Лікар призначив мені ліки від астми. Проба показала наявність у сечі фенотеролу, який я використовував для лікування. На жаль, я забув повідомити про терапевтичне виключення в зв'язку з використанням цих ліків. Я припустився помилки й не помітив різниці між схожими дозволеними препаратами. В іншому випадку я міг би навіть приймати ці ліки на Олімпіаді», – прокоментував свої результати допінг-проби Жиґа Єґлич.

Зараз уже й російський клуб, де виступає словенський хокеїст, висловив свою позицію стосовно ситуації.

​«Останні три тижні Еґлич перебував у розташуванні збірної Словенії, готуючись до Олімпіади. Але незважаючи на це, ми будемо його підтримувати й відстоювати його права, оскільки він є гравцем хокейного клубу «Нафтохімік». Ми на його боці», – заявив директор «Нафтохіміка» Раіль Якупов.