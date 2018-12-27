Голова РУСАДА заявив Путіну, що російський спорт «на краю прірви»

Голова Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус записав звернення до президента Росії Володимира Путіна. У ньому він заявив про те, що російський спорт перебуває «на краю прірви» через те, що експертів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) не пускають до бази даних Московської лабораторії.

За словами Гануса, російські спортсмени можуть бути відсторонені від міжнародних турнірів, а країна втратить право проводити на своїй території змагання міжнародного рівня. За три місяці експертів WADA допустили тільки до допінг-проб російських спортсменів. Ганус заявив про деяких осіб, які зацікавлені в перешкоджанні розслідуванню всесвітнього антидопінгового агентства.

Раніше стало відомо, що російська влада не дозволила делегації WADA вилучити і вивезти за кордон дані, що зберігаються в Московській антидопінговій лабораторії. Чиновники вимагали використовувати для цих цілей тільки сертифіковане в Росії обладнання.

У вересні цього року WADA відновила членство РУСАДА після майже трирічної дискваліфікації, викликаної скандалом навколо державної програми застосування допінгу в Росії. РУСАДА, однак, має виконати низку умов, одним з яких є доступ WADA до московської антидопінгової лабораторії, а також до її інформаційної системи і допінг-проб, опечатаних із 2015 року.