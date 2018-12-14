ВАДА сподівається побачити зразки з антидопінгової лабораторії в Москві наступного тижня

Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) повідомила, що наступного тижня відправить делегацію для отримання зразків із московської антидопингової лабораторії. Це є головною вимогою для повного відновлення повноважень РусАДА – антидопінгової агенції Росії.

Делегація ВАДА, що складається з п’яти представників організації, прибуде до Москви 17 грудня.

ВАДА у вересні вирішила відновити повноваження РусАДА за умови, що ця структура до кінця року дозволить доступ до лабораторії в Москві та даних, що в ній зберігаються.

Перевірка зразків має бути завершена не пізніше 30 червня.

Членство РусАДА у ВАДА було призупинене в 2015 році після того, як створена за дорученням ВАДА комісія дійшла висновку, що в російському спорті існувала підтримувана державою система вживання допінгу. Москва заперечує ці звинувачення.



Раніше цього місяця Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) вирішила зберегти запроваджену в 2015 році і пов'язану з допінгом заборону щодо Російської федерації легкої атлетики.