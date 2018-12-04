ІААФ продовжила дискваліфікацію російських легкоатлетів

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) продовжила дискваліфікацію Російської федерації легкої атлетики, накладену у 2015 році через вживання допінгу.

Голова робочої групи ІААФ щодо Росії Руне Андерсен заявив, що російська влада має надати доступ до тестів на допінг у московській лабораторії в період із 2011 до 2015 року, а також відшкодувати витрати Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

У листопаді 2015 року після того, як Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) повідомила, що вживання допінгу в Росії було системним і фінансувалося державою, ІААФ позбавило Російську федерацію легкої атлетики її повноважень.

У вересні ВАДА заявила про відновлення довіри до Росії, обумовивши це визнанням Москвою результатів доповіді та наданням з боку Росії доступу до збережених зразків із лабораторії Російської антидопінгової агенції в російській столиці. ВАДА попередила, що неможливість доступу до всіх даних московської лабораторії до кінця 2018 року може призвести до ще одного припинення статусу Росії.