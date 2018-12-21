ВАДА заявляє про обмеження роботи своїх інспекторів у Москві

Інспекторам Всесвітньої антидопінгової агенції не надали доступ до даних лабораторії в столиці Росії Москві, які були необхідні для їхнього розслідування, повідомляє ВАДА 21 грудня.

Згідно з заявою, п’ять інспекторів ВАДА провели тиждень у Росії і відвідали лабораторію, до якої мали питання. Однак вони не змогли отримати доступу до даних, які їм обіцяли надати.

Російські чиновники послалися на те, що технічне обладнання інспекторів не відповідає вимогам законодавства Росії, стверджують в агенції.

Доступ до лабораторії і даних був умовою, на якій ВАДА поновила членство Російської антидопінгової агенції (РусАДА). Порушення цієї умови може спричинити повторне призупинення членства. Як наслідок, російським спортсменам буде складніше довести виконання антидопінгових правил.

ВАДА вимагає від РусАДА виконати зобов’язання і надати дані до 31 грудня. У січні 2019 року інспектори мають представити звіт за результатами своєї роботи комітету, який вирішить долю подальшого статусу РусАДА.

Членство РусАДА у ВАДА було призупинене в 2015 році після того, як створена за дорученням ВАДА комісія дійшла висновку, що в російському спорті існувала підтримувана державою система вживання допінгу. Москва заперечує ці звинувачення.



Раніше цього місяця Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) вирішила зберегти запроваджену в 2015 році і пов'язану з допінгом заборону щодо Російської федерації легкої атлетики.