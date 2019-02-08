Паралімпійський комітет Росії після допінгового скандалу вирішили умовно відновити у правах

Міжнародний паралімпійський комітет (IPC) вирішив умовно відновити в правах Паралімпійський комітет Росії. Обмеження, накладені після допінгового скандалу, будуть зняті з 15 березня, йдеться у заяві IPC від 8 лютого.

«Після того, як минуло 29 місяців, рада керівників IPC твердо переконана, що більше немає необхідності в утриманні Російського паралімпійського комітету в підвішеному стані», – заявив президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс.

У заяві комітету йдеться, що Російський паралімпійський комітет відповідає 69 з 70 критеріїв, необхідних для скасування обмежень у правах.

Російські спортсмени були відсторонені від участі в Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, і змогли виступати лише як «нейтральні» спортсмени на минулорічних Зимових Паралімпійських іграх в Пхьончхані через звинувачення у допінгових зловживаннях, підтримуваних державою на Зимовій олімпіаді в російському Сочі в 2014 році. Російська влада, попри численні докази, участь держави у цьому заперечує.