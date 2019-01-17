Голову федерації бобслею Росії дискваліфікували за допінг на 2 роки – заява

Міжнародна федерація бобслею та скелетону дискваліфікувала на два роки дворазового олімпійського чемпіона Олександра Зубкова з Росії за порушення антидопінгового законодавства на оліміпаді в Сочі у 2014-му.

Про це йдеться у заяві федерації від 16 січня. Раніше йшлося про тимчасове відсторонення його та кількох інших спортсменів (Олексія Воєводу, Олександра Касьянова, Олексія Пушкарьова й Ільвіра Хузіна) від діяльності, що включає у себе як спортивну, так і адміністративну.

Окрім автоматичного анулювання результатів на зимових Олімпійських іграх 2014 року, згідно з опублікованим учора рішенням федерації, скасовуються також усі відзнаки та нагороди, здобуті ними у лютому 2014 року: Касьянова – з 14 лютого, Хузіна – з 15-го, а Пушкарьова і Зубкова – із 23 лютого.

Олександр Зубков наразі очолює Федерацію бобслею Росії. У коментарі російським медіа він заявив, що не визначився, чи подаватиме апеляцію на це рішення.

В Олімпійському комітеті Росії натомість заявили, що сприятимуть відставці Зубкова з поста.