У ВАДА пояснили, чому дали відстрочку Росії

Голова комісії з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Джонатан Тейлор пояснив, чому організація вирішила дати Росії відстрочку для надання даних з московської лабораторії до 14-15 січня. Дані з московської лабораторії мали бути передані ВАДА до 31 грудня. Представники міжнародної організації двічі прилітали до Москви, але доступ до бази так і не отримали.

Після цього комісія спортсменів ВАДА закликала позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності. 14 січня виконком ВАДА збереться, щоб обговорити це питання.

За словами Тейлора, він не вважає, що «відстрочка - це щось погане, адже головне – отримати дані з лабораторії». «Яка різниця – до 31 грудня це сталося або на наступному тижні? Крім того, ВАДА все одно зобов’язана буде надати російській владі час на пояснення ситуації, що склалася. У разі, якщо рішення про позбавлення статусу буде ухвалене без пояснення причин, у Росії будуть хороші шанси на перемогу в суді, а цього ніхто не хоче», – сказав представник Всесвітнього антидопінгового агентства.

РУСАДА було позбавлене прав у 2015 році. Це сталося після публікації доповіді незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена про допінг у російському спорті. У вересні 2018 року російське агентство відновили в правах. Москва визнала провал у сфері боротьби із забороненими речовинами в спорті, але підтримку допінгу на державному рівні і причетність спецслужб і чиновників досі заперечує.