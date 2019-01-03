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03 Січень 2019, Київ 11:01
Новини | Міжнародні

Комісія спортсменів ВАДА наполягає на відстороненні російської агенції

Вивіска на офісі Російської антидопінгової агенції

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Комісія спортсменів Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) закликала позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності. Це пов’язане з тим, що російська сторона досі не надала доступ до даних московської антидопінгової лабораторії.

РУСАДА було позбавлене прав у 2015 році. Це сталося після публікації доповіді незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена про допінг у російському спорті. У вересні 2018 року російське агентство відновили в правах за умови доступу до кінця 2018 року до московської лабораторії та її даних.

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Москва визнала провал у сфері боротьби із забороненими речовинами в спорті. Але підтримку допінгу на державному рівні і причетність спецслужб і чиновників Росія досі заперечує.

Президент ВАДА Крейґ Ріді заявив, що він «глибоко розчарований» діями російських чиновників. 14 січня виконком організації збереться, щоб обговорити питання статусу Російського антидопінгового агентства.

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