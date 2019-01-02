Офіційно: Росія зірвала терміни доступу експертів ВАДА до допінг-проб

Росія не виконала вимогу щодо доступу міжнародних фахівців до проб у московській антидопінговій лабораторії. Про це йдеться в поширеній 1 січня заяві Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА). Доступ міжнародних фахівців до допінг-проб був однією з умов відновлення повноважень Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Тепер спортсменів із Росії можуть знову відсторонити від змагань.

21 грудня агентство повідомило, що його експерти не змогли отримати дані з московської лабораторії. Влада вимагає використовувати для цього сертифіковане в Росії обладнання. У ВАДА тоді заявили, що, згідно з раніше досягнутими домовленостями, мають отримати доступ до допінг-проб до 31 грудня, але ця вимога виконана не була.

Через зрив термінів антидопінгове агентство США вже закликало усунути російських спортсменів. Там заявили, що ВАДА має перестати «йти на повідку в Росії».

Зараз ВАДА готує звіт. Засідання комісії, на якому вирішать долю РУСАДА, відбудеться 14–15 грудня.

РУСАДА було позбавлене повноважень у 2015 році. Це сталося після публікації доповіді незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена про допінг у російському спорті.

У вересні 2018 року ВАДА відновила членство РУСАДА після майже трирічної дискваліфікації, викликаної скандалом навколо підтримуваної державою програми застосування допінгу в Росії. РУСАДА мала виконати умови, однією з яких є доступ ВАДА до московської антидопінгової лабораторії, а також до її інформаційної системи і допінг-проб, опечатаних з 2015 року.