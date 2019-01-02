США вимагають від ВАДА відсторонити Росію від змагань

Антидопінгове агентство США закликає відсторонити російських спортсменів від змагань через зрив термінів доступу до даних московської антидопінгової лабораторії. Про це повідомляє американський спортивний сайт ESPN з посиланням на заяву голови американського агентства Тревіса Тайґарта. Він вважає, що Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) має перестати йти на поводу у Росії.

Наприкінці грудня 2018 року стало відомо, що група експертів Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) отримала доступ до московської антидопінгової лабораторії, але не змогла отримати її дані, як це передбачала угода про відновлення повноважень Російської антидопінгової агенції (РУСАДА). За повідомленнями, російська влада вимагала від експертів використовувати для отримання даних сертифіковане в Росії обладнання.

Експерти ВАДА готують звіт, від якого залежить, чи буде підтверджено рішення про відновлення повноважень РУСАДА. Засідання спеціального комітету з цього питання заплановане на 14–15 січня.

У вересні 2018 року ВАДА відновила членство РУСАДА після майже трирічної дискваліфікації, викликаної скандалом навколо підтримуваної державою програми застосування допінгу в Росії. РУСАДА мала виконати умови, однією з яких є доступ ВАДА до московської антидопінгової лабораторії, а також до її інформаційної системи і допінг-проб, опечатаних з 2015 року.