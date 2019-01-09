Експерти Всесвітнього антидопінгового агентства прибувають до Москви

Експерти Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) прибувають до Москви 9 січня. Вони мають отримати доступ до бази даних московської антидопінгової лабораторії, які допоможуть виявити підозрілі допінг-проби.

Про новий візит експертів до Москви повідомили раніше цього тижня в Міністерстві спорту Росії та самому ВАДА

В агентстві нагадали, що Росія не виконала вимоги надати дані у встановлений для неї термін до 31 грудня 2018 року після того, як попередню місію експертів ВАДА не допустили до даних раніше у грудні. За словами агентства, тоді російська влада висувала претензії до сертифікації обладнання експертів за російським законодавством, але «відтоді влада Росії вирішила це питання».

Відтак незалежний Комітет перегляду відповідності, який перевіряє відповідність національних антидопінгових органів вимогам ВАДА, має зустрітися 14–15 січня, щоб розглянути таку відповідність Російського антидопінгового агентства, і надасть свої рекомендації, які наступними днями обговорить на позачерговому засіданні виконавчий комітет ВАДА, повідомили в агентстві.

Як заявив президент ВАДА Крейґ Ріді, отримання доступу до російських даних «дасть змогу вийти з давнього глухого кута і потенційно може призвести до порушення багатьох судових справ».

Всесвітнє антидопінгове агентство 20 вересня 2018 року умовно повернуло акредитацію російському агентству, РУСАДА, якої те було позбавлене ще 2015 року після допінгових скандалів у російському спорті. Умовою збереження цієї акредитації було надання експертам ВАДА доступу до архівних даних допінгових тестів російських спортсменів, що зберігаються в колишній Московській лабораторії. РУСАДА не раз закликала президента Росії Володимира Путіна втрутитися, щоб забезпечити надання доступу до даних. За повідомленнями, ці дані офіційно перебувають під арештом Слідчого комітету Росії, який заявляє, що веде власне розслідування допінгового скандалу.

Після того, як Росія не дотрималася ультимативного терміну надання даних до 31 грудня, у ВАДА відійшли від власної вимоги і продовжили Росії цей термін.

Обидва кроки всесвітнього агентства, спершу відновлення акредитації РУСАДА, а потім продовження терміну для надання даних, викликали різку критику у світовому спорті. Зокрема, на початку січня 16 національних антидопінгових агентств і Комісія спортсменів ВАДА закликали всесвітнє агентство виконати власне рішення і позбавити РУСАДА акредитації, але так не сталося.

ВАДА позбавила РУСАДА акредитації ще 2015 року після того, як спеціальний звіт незалежної комісії підтвердив широко розповсюджені і підтримані російською державою застосування допінгу в російському спорті і схеми приховування цього факту і підміни результатів антидопінгових тестів. Москва визнала провал у сфері боротьби з забороненими речовинами у спорт, але підтримку допінгу на державному рівні і причетність спецслужб і чиновників Росія досі заперечує.