Міжнародна федерація бобслею відсторонила п’ятьох російських спортсменів

Міжнародна федерація бобслею і скелетону тимчасово відсторонила п’ятьох російських бобслеїстів за порушення антидопінгових правил під час Олімпіади в Сочі 2014 року. Йдеться про Олександра Зубкова, Олексія Воєводу, Олександра Касьянова, Олексія Пушкарьова й Ільвіра Хузіна.

Зубков очолює Федерацію бобслею Росії, йому заборонено відвідувати офіційні заходи Міжнародної федерації. Касьянову, Хузіну й Пушкарьову не дозволено виступати на змаганнях. Спортсменів відсторонили на підставі рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

У листопаді минулого року Міжнародний олімпійський комітет анулював результати російських бобслеїстів і скелетоністів на Олімпіаді в Сочі. На Іграх 2014 року Зубков виграв два «золота» – у двійках (з Олексієм Воєводою) і в четвірках (з Воєводою, Дмитром Труненковим і Олексієм Негодайлом).