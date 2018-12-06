Росії загрожує недопуск на Олімпіаду-2020 через «медаль» бобслеїста Зубкова

Олімпійський комітет Росії (ОКР) подав апеляцію на рішення московського суду, який 21 листопада дозволив бобслеїсту Олександру Зубкову зберігати свої олімпійські медалі Сочі-2014 попри те, що він був спійманий на вживанні допінгу. У поширеній 6 грудня заяві ОКР ідеться, що через це рішення Росії можуть загрожувати суворі санкції, аж до недопуску команди на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.

Московський суд наприкінці листопада вирішив, що на території Росії є недійсними рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у швейцарській Лозанні. Але ОКР у своїй заяві вказує, що це рішення порушує Нью-йоркську конвенцію 1958 року про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, а рішення CAS є чинним за міжнародним правом.

Олександр Зубков ніс російський прапор на церемонії відкриття Олімпіади в Сочі, де він виграв дві золоті медалі – в складі бобслейної двійки та четвірки. Але в 2017 році Зубков був дискваліфікований через допінг, а CAS відхилив аперяцію російської сторони.

Нині Зубков очолює Федерацію бобслею Росії.