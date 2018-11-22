Допінг: суд у Росії дозволив бобслеїсту Зубкову залишитися «олімпійським чемпіоном»

Суд у Москві дозволив президенту Федерації бобслею Росії Олександру Зубкову, викритому під час спортивної кар’єри у вживанні допінгу, не виконувати рішення Спортивного арбітражного суду і не повертати дві золоті медалі Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Зубков просив повернути медалі Сочі і звання олімпійського чемпіона, щоб отримувати довічну президентську стипендію, яку йому перестали виплачувати після рішення спортивного арбітражу в Лозанні.

При винесенні рішення суддя послався на презумпцію невинуватості. Російський суд визнав, що доказової бази недостатньо. Жоден зі свідків, включно з колишнім головою Московської антидопінгової лабораторії Григорієм Родченковим, не вказав прямо на факт підміни допінг-проби Зубкова, заявив суддя Ільнар Басиров.

Комісія МОК раніше визнала Зубкова винним у порушенні антидопінгових правил, анулювала його результати на Олімпіаді-2014, де він здобув дві золоті медалі, і довічно відсторонила від участі в Іграх. Пізніше спортивний арбітраж замінив довічне відсторонення від Олімпіад на недопуск лише до Олімпійських ігор 2018 року.

Представники МОК поки не зверталися до Олександра Зубкова з проханням повернути олімпійські медалі.

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