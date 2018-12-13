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13 Грудень 2018, Київ 10:20
Новини | Суспільство

Справа про допінг: поліція Австрії хоче допитати російських біатлоністів

Серед тих, кого прагнуть допитати правоохоронці, є лідер збірної Росії Антон Шипулін (на фото)

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Австрійські поліцейські 12 грудня прийшли до розташування збірної Росії з біатлону в містечку Хохфільцен, де сьогодні стартує другий етап Кубка світу, повідомив російський біатлонний коментатор Дмитро Губернієв.

У мережі Instagram він оприлюднив список осіб, яких прагне допитати поліція Австрії. Серед біатлоністів це Антон Шипулін, Олексій Волков, Олександр Логінов, Євген Гаранічев та Ірина Старих. Також у списку фігурують тренер Олександр Касперович, четверо лікарів та масажистів.

Губернієв вказав, що поліцію Австрії цікавить імовірне порушення антидопінгових правил під час чемпіонату світу в Хохфільцені в 2017 році. Сайт Союзу біатлоністів Росії вказує, що поліція Австрії вже висунула звинувачення росіянам.

Президент Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов заявив, що наразі «мало інформації про те, що трапилося, які звинувачення нам висувають».

«Ми зв'язалися з російським посольством в Австрії, підключили адвокатів. Сподіваюся, що годині об 11-й за Москвою (10:00 за Києвом – ред.) ситуація стане більш зрозумілою», – зазначив Драчов.

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