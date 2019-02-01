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01 Лютий 2019, Київ 18:48
Новини | Міжнародні

Росіянин Ухов більше не олімпійський чемпіон – рішення CAS

Російський стрибун у висоту Іван Ухов

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Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні 1 лютого анулював результат стрибуна у висоту Івана Ухова на Олімпійських іграх в Лондоні 2012 року через допінг. Спортсмен буде позбавлений золотої медалі.

Крім Ухова, суд визнав винними в порушенні антидопінгових правил ще 12 росіян.

Ігри в Лондоні були наразі останніми, в яких брали участь російські легкоатлети. На Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро в 2016 році їх не пустили через допінговий скандал. Нині Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) допускає до стартів лише окремих представників Росії – після проходження всіх необхідних антидопінгових процедур.

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