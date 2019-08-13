П’ятьох російських важкоатлетів відсторонять від міжнародних змагань через допінг

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) відкриє п’ять справ про порушення антидопінгових правил проти російських спортсменів, а також тимчасово відсторонить їх від змагань.

У число відсторонених важкоатлетів увійшли бронзовий призер Олімпіади 2012 року Руслан Албегов, призери чемпіонатів світу Давид Беджанян і Олег Чен, призер чемпіонату Європи 2019 року Єгор Клімонов, а також чемпіонка світу 2013 року Тіма Турієва.

Це перший випадок відсторонення спортсменів, заснований на даних московської лабораторії. Вони передані Всесвітньому антидопінговому агентству (WADA).

Передача даних із Московської лабораторії була умовою повернення прав Російському антидопінговому агентству – РУСАДА.

WADA позбавило РУСАДА статусу відповідності з міжнародними антидопінговими нормами в 2015 році. Це сталося після публікації доповіді незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена про допінг у російському спорті.

Всесвітнє антидопінгове агентство 20 вересня 2018 року умовно повернуло акредитацію російському агентству, РУСАДА.

Росія визнала провал антидопінгової системи в країні, але заперечує участь держави і спецслужб у підміні проб спортсменів.