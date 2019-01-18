ВАДА закінчило вилучення даних із лабораторії в Москві

Всесвітнє антидопінгове агентство повідомило, що група його експертів успішно вилучила потрібні йому дані з інформаційної системи колишньої Московської антидопінгової лабораторії в Росії.

Ці дані вирішально важливі для того, щоб мати тверді обвинувачення проти ошуканців і виправдати інших спортсменів, яких підозрюють в участі в широкій допінговій програмі Росії, яку підтвердили попередні розслідування, здійснені на замовлення ВАДА, заявило агентство 17 січня.

Тепер воно перевірить автентичність даних, уже вивезених із Росії, і детально проаналізує їх.

Незалежний Комітет перегляду відповідності, який перевіряє відповідність національних антидопінгових органів вимогам ВАДА, на своєму засіданні 14–15 січня розглянув таку відповідність Російського антидопінгового агентства і рішення виконавчого комітету ВАДА умовно відновити акредитацію РУСАДА на певних суворих умовах, мовиться в повідомленні. Комітет подав із цього приводу рекомендації, зміст яких у повідомленні не розкривають. Їх розгляне виконком ВАДА 22 січня.

Всесвітнє антидопінгове агентство 20 вересня 2018 року умовно повернуло акредитацію російському агентству, РУСАДА, якої те було позбавлене ще 2015 року після допінгових скандалів у російському спорті. Умовою збереження цієї акредитації було надання експертам ВАДА доступу до архівних даних допінгових тестів російських спортсменів, що зберігаються в колишній Московській лабораторії. РУСАДА не раз закликала президента Росії Володимира Путіна втрутитися, щоб забезпечити надання доступу до даних. За повідомленнями, ці дані офіційно перебувають під арештом Слідчого комітету Росії, який заявляє, що веде власне розслідування допінгового скандалу.

Після того, як Росія не дотрималася ультимативного терміну надання даних до 31 грудня, у ВАДА відійшли від власної вимоги і продовжили Росії цей термін.

Обидва кроки всесвітнього агентства, спершу відновлення акредитації РУСАДА, а потім продовження терміну для надання даних, викликали різку критику у світовому спорті. Зокрема, на початку січня 16 національних антидопінгових агентств і Комісія спортсменів ВАДА закликали всесвітнє агентство виконати власне рішення і позбавити РУСАДА акредитації, але так не сталося.

ВАДА позбавила РУСАДА акредитації ще 2015 року після того, як спеціальний звіт незалежної комісії підтвердив широко розповсюджені і підтримані російською державою застосування допінгу в російському спорті і схеми приховування цього факту й підміни результатів антидопінгових тестів. Москва визнала провал у сфері боротьби з забороненими речовинами у спорті, але підтримку допінгу на державному рівні і причетність спецслужб і чиновників Росія досі заперечує.