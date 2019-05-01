У WADA отримали понад 2 тисячі допінг-проб з російської лабораторії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) 30 квітня повідомило про отримання 2262 зразків з колишньої московської лабораторії із тестування на наркотики, які можуть бути використані для підтвердження допінг-позитивних результатів в олімпійських спортсменів.

Повідомляється, що зразки вивезли з Москви для повторного тестування в акредитованій WADA лабораторії за межами Росії.

«Ці зразки будуть використані для посилення справ проти тих, хто, можливо, вчинив обман, але вони також можуть реабілітувати спортсменів, які не порушили антидопінгові правила», – заявили у WADA.

Очікується, що після аналізу зразків та інших даних WADA надасть докази міжнародним спортивним федераціям і національним антидопінговим агентствам.

Всесвітнє антидопінгове агентство 20 вересня 2018 року умовно повернуло акредитацію російському агентству, РУСАДА, якої те було позбавлене ще 2015 року після допінгових скандалів у російському спорті. Умовою збереження цієї акредитації було надання експертам WADA доступу до архівних даних допінгових тестів російських спортсменів із колишньої московській лабораторії.