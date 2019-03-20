Франція видала ордер на арешт двох російських екс-чиновників у справі про допінг

Франція видала ордери на арешт двох колишніх російських легкоатлетичних чиновників у рамках розслідування застосування допінгу в російському спорті.

Як повідомляють західні ЗМІ з посиланням на джерела, йдеться про колишнього президента Всеросійської федерації легкої атлетики Валентина Балахнічева і колишнього тренера збірної Росії з легкої атлетики Олексія Мельникова.

Обидва отримали пожиттєву заборону в спорті в січні 2016 року, приблизно через два місяці після того, як Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) оприлюднило звіт про систематичне, підтримуване державою застосування допінгу в російському спорті.

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У розмові з російськими журналістами Балахнічев заявив, що не отримував від французької сторони ніяких повідомлень і не знає змісту ордера.

В іншій доповіді незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) вказувала, що більше ніж тисяча російських спортсменів протягом чотирьох років були причетні до маніпуляцій із тестами на допінг.

Міжнародна федерація легкої атлетики запровадила обмеження щодо Всеросійської федерації в листопаді 2015 року. З моменту введення цих обмежень і донині російські атлети не можуть брати участь у міжнародних змаганнях під національним прапором.

Розслідування у Франції почалося 2015 року з арешту голови Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF) Ламіна Діака за звинуваченням в отриманні мільйонів доларів в обмін на приховування фактів застосування допінгу російськими атлетами.