Російським спортсменам дозволили виступати під нейтральним прапором

Олімпійський комітет Росії дозволив російським спортсменам взяти участь в зимових Олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї під нейтральним прапором.

Рішення затверджене на Олімпійських зборах, що відбулися 12 грудня в Москві.

5 грудня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив збірну Росії від участі в зимових Олімпійських іграх у Пхйончхані. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті.

За рішенням МОК також був дискваліфікований Олімпійський комітет Росії. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором.

11 грудня російські спортсмени заявили, що готові брати участь в Олімпіаді-2018 під нейтральним прапором. Відповідну заяву опублікували на сайті Олімпійського комітету Росії.