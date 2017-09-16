Комісія МОК зібрала докази для звинувачення росіян у вживанні допінгу

Комісія Міжнародного олімпійського комітету зібрала достатньо доказів, щоб пред'явити звинувачення у справі допінгу кільком російським спортсменам, які брали участь в Олімпіаді 2014 року у Сочі. Голова комісії Деніс Освальд розраховує за кілька днів отримати результати перевірок 50 контейнерів з пробами. Разом з іншими доказами вони мають показати, чи намагалася Росія приховати вживання спортстменами заборонених речовин.

Розслідуванням порушень займаються дві спеціальні комісії Міжнародного олімпійського комітету. Вони обіцяли надати результати роботи до кінця року. Від їхніх висновків залежить участь російських спортсменів у зимовій Олімпіаді у Пхенчхані у 2018 році. Голова Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков заявив, що карати треба конкретних винних.

14 вересня національні антидопінгові агентства 17 країн, у тому числі США і Великої Британії, висловили вимогу усунути Росію від Олімпіади через допінговий скандал.

Доповідь незалежної комісії про державну підтримку допінгу у Росії була опублікована два роки тому. Російський віце-прем'єр Віталій Мутко заявив у вересні, що Росія ніколи не визнавала і не визнає участь влади і спецслужб у приховуванні позитивних допінг-проб.