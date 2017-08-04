Росія відмовляється визнати державне сприяння допінгу

Російські спортивні чиновники заявили 3 серпня, що ніколи не виконають вимогу Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) щодо визнання існування державної програми вживання допінгу та приховування такого вживання.

«Не існувало жодної державної програми, цього не може бути. Ми не визнаємо те, чого не було», – передає інформагенція ТАСС слова відповідального за спорт російського віце-прем’єра Віталія Мутка.

ВАДА раніше заявила, що публічне визнання існування такої програмиє однією з умов повного відновлення повноважень російської агентства з контролю за допінгом, РусАдА.

Розслідування, яким керував експерт ВАДА Річард Макларен, дійшло висновків, що, зокрема, міністерство спорту Росії відповідало за ухвалення рішення про те, яких спортсменів слід «уберегти», приховавши позитивні допінг-проби. Також російське спортивне відомство керувало планом заміни зразків зі слідами допінгу на чисті на зимових Олімпійських іграх 2014 року, твердить ВАДА.

Кілька російських спортивних чиновників пішли у відставку у 2016 році після оприлюднення Маклареном звинувачень, але російський уряд ніколи не визнавав, що ці функціонери відповідальні за будь-які порушення.