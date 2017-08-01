Росія не досягла достатнього прогресу в боротьбі з допінгом – ІААФ

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) заявила 31 липня, що Росія не досягла достатнього прогресу в боротьбі з допінгом і не може бути поновлена у праві виступати на міжнародних легкоатлетичних змаганнях.

«Був досягнутий суттєвий прогрес, але ще є проблеми, які потрібно вирішити», – заявив голова робочої групи ІААФ з питання допінгу в Росії Руне Андерсен. «Головне питання полягає в тому, що жодний значний обсяг тестувань не здійснюється», – вказав представник ІААФ.

Російське антидопінгове агентство (РусАдА), яке, за даними Андерсена, проводило 19 тисяч тестів на допінг за рік до припинення своїх повноважень, нині має право проводити лише кілька тисяч тестів на рік і все ще не відповідає вимогам.

Також російська влада досі не повністю визнала та схвалила висновки, опубліковані торікВсесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА), яке раніше виявило широкомасштабне державне фінансування програми приховування вживання допінгу, додав Андерсен.

4 серпня в Лондоні розпочнеться чемпіонат світу з легкої атлетики, в якому візьмуть участь 19 росіян. Вони виступатимуть під нейтральним прапором, у разі їхньої перемоги на стадіоні не лунатиме російський гімн. Нині ІААФ особисто допускає до змагань кожного атлета. Це стається після ґрунтовної перевірки «чистоти» спортсмена.