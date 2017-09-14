Антидопінгові організації вимагають відсторонити Росію від Олімпіади-2018

Антидопінгові агентства сімнадцяти країн вимагають усунути Росію від зимових Олімпійських ігор 2018 року.

«Участь у них росіян ставить під удар чистих спортсменів і майбутнє олімпійського руху», – мовиться у спільній заяві, яку підписали, зокрема, керівники Національних організацій по боротьбі з допінгом (NADO) Великої Британії, США і Канади.

Борці з допінгом наголосили, що розслідування порушень на Олімпіаді 2014 року у Сочі досі не завершене, а Росія не виконує обіцянок про чистоту спорту. Автори звернення закликали Міжнародний олімпійський комітет покарати Росію за допінговий скандал. Раніше МОК обіцяв до кінця року завершити розслідування порушень.

У 2015 році була опублікована доповідь незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена про допінг у російському спорті. У ній йшлося, що понад тисяча спортсменів з Росії вживали заборонені речовини, а держава і спецслужби допомагали приховувати позитивні проби. Більшість російських атлетів позбавили права брати участь у міжнародних змаганнях, у тому числі в Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. Російське антидопінгове агенство досі не відновило свої акредитації.

Колишній міністр спорту, віце-прем’єр Росії Віталій Мутко заявив 12 вересня, що Москва ніколи не визнавала і не визнає існування державної програми підтримки допінгу. У відповідь Всесвітнє антидопінгове агентство заявило, що російська влада має припинити «перекладати провину на інших» і визнати обман.