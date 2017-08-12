У російському МДУ з’явиться національна антидопінгова лабораторія

У російському Московському державному університеті імені Ломоносова розпочне працювати національна антидопінгова лабораторія. Постанова уряду Росії про створення нового структурного підрозділу опублікована в суботу 12 серпня.

У тексті документа наголошується, що лабораторія діятиме незалежно від російських органів влади. Стверджується, що її співробітники керуватимуться Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті від 19 жовтня 2005 року і російським законодавством.

Терміни початку роботи національної антидопінгової лабораторії в публікації не вказані.

На початку березня на нараді з підготовки до Універсіади 2019 року президент Росії Володимир Путін визнав провал російської антидопінгової системи. Цій заяві передувала низка допінгових скандалів, пов’язаних із розслідуваннями про масове застосування заборонених препаратів російськими спортсменами і втручання Федеральної служби безпеки у роботу з допінг-пробами. Діяльність російського антидопінгового агентства була визнана неефективною.