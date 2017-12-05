МОК: Росія має сплатити 15 мільйонів доларів за розслідування махінацій із допінгом

Міжнародний олімпійський комітет, який 5 грудня заборонив російським спортсменам виступати на зимовій Олімпіаді 2018 року під прапором Росії, також вирішив, що Москва має сплатити 15 мільйонів доларів за проведення розслідувань комісіями МОК.

Серед інших рішень головного олімпійського органу – довічна дискваліфікація колишнього міністра спорту Росії, а нині віце-прем’єра російського уряду Віталія Мутка, усунення з числа членів МОК голови Олімпійського комітету Росії Олександра Жукова, а також усунення нинішнього президента Континентальної хокейної ліги, екс-директора оргкомітету Ігор у Сочі-2014 Дмитра Чернишенка зі складу координаційної комісії Олімпіади 2022 року в Пекіні.

Перед літньою Олімпіадою в Ріо-де-Жанейро у 2016 році МОК не став накладати повну заборону на участь росіян у змаганнях, делегувавши це рішення міжнародним федераціям з окремих видів спорту. Через це в Іграх не брали участь російські важко- і легкоатлети (за винятком однієї спортсменки, Дарії Клішиної, яка тренувалася й готувалася не в Росії).

Але нині МОК посилює вимоги, оскільки найбільш серйозні звинувачення проти Росії пов'язані з проведенням Зимових Ігор 2014 року в Сочі. Близько 25 російських спортсменів уже позбавлені права виступити з 9 по 25 лютого в Південній Кореї.