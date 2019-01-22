Допінг у російському спорті: ВАДА не стала карати російське агентство

Всесвітнє антидопінгове агентство заявило, що Російське антидопінгове агентство далі відповідає вимогам і не зазнає покарання за те, що зірвало термін надання даних із московської лабораторії.

Як заявив президент ВАДА Крейґ Ріді, РУСАДА зробило «дуже значний поступ у вирішенні питань із допінгом у Росії», про який був «радий почути» виконавчий комітет всесвітнього агентства.

Але рішення про відповідність РУСАДА вимогам ВАДА залишається умовною, нагадали у Всесвітньому антидопінговому агентстві. Зокрема, експерти ВАДА тепер мають вивчити вилучені ними дані з інформаційної системи колишньої Московської антидопінгової лабораторії в Росії.

Ці дані будуть передаватися до незалежного Комітету перегляду відповідності, який перевіряє відповідність національних антидопінгових органів вимогам всесвітнього агентства. І в разі, якщо буде виявлено підміну антидопінгових проб, цей комітет вважатиме це надзвичайно серйозним порушенням і рекомендуватиме ВАДА застосувати щодо РУСАДА щонайсерйозніші санкції, заявив голова комітету Джонатан Тейлор.

Така сама особлива увага очікує на російську сторону і в наступній фазі перевірки – коли ВАДА може висунути їй вимогу про повторні аналізи проб, що зберігаються в московській лабораторії, попередили в агентстві.

Всесвітнє антидопінгове агентство 20 вересня 2018 року умовно повернуло акредитацію російському агентству, РУСАДА, якої те було позбавлене ще 2015 року після допінгових скандалів у російському спорті. Умовою збереження цієї акредитації було надання експертам ВАДА доступу до архівних даних допінгових тестів російських спортсменів, що зберігаються в колишній Московській лабораторії. РУСАДА не раз закликала президента Росії Володимира Путіна втрутитися, щоб забезпечити надання доступу до даних. За повідомленнями, ці дані офіційно перебувають під арештом Слідчого комітету Росії, який заявляє, що веде власне розслідування допінгового скандалу.

Після того, як Росія не дотрималася ультимативного терміну надання даних до 31 грудня, у ВАДА відійшли від власної вимоги і продовжили Росії цей термін.

Обидва кроки всесвітнього агентства, спершу відновлення акредитації РУСАДА, а потім продовження терміну для надання даних, викликали різку критику у світовому спорті. Зокрема, на початку січня 16 національних антидопінгових агентств і Комісія спортсменів ВАДА закликали всесвітнє агентство виконати власне рішення і позбавити РУСАДА акредитації, але так не сталося.

ВАДА позбавила РУСАДА акредитації ще 2015 року після того, як спеціальний звіт незалежної комісії підтвердив широко розповсюджені і підтримані російською державою застосування допінгу в російському спорті і схеми приховування цього факту й підміни результатів антидопінгових тестів. Москва визнала провал у сфері боротьби з забороненими речовинами у спорті, але підтримку допінгу на державному рівні і причетність спецслужб і чиновників Росія досі заперечує.