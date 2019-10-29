Microsoft повідомила про атаку російських хакерів на антидопінгові організації

Корпорація Microsoft повідомила про атаку хакерів, пов’язаних з російською владою, на світові антидопінгові організації. Повідомлення про це опубліковане в блозі корпорації 28 жовтня за підписом віцепрезидента Microsoft Тома Берта.

Центр збирання інформації про загрози Microsoft відстежив великі кібератаки на антидопінгові і спортивні організації, які були здійснені групою під назвою Strontium, також відомої як Fancy Bear і APT28, заявила компанія. «Щонайменше 16 національних та міжнародних спортивних і антидопінгових організацій на трьох континентах стали жертвами цих нападів, які розпочалися 16 вересня, незадовго до появи повідомлень про нові можливі дії Всесвітнього антидопінгового агентства», – йдеться в повідомленні.

За даними Microsoft, деякі з цих атак були успішними. Хакери використовували фішинг і шкідливі програми. Компанія повідомила про напади організаціям, які стали мішенню атак.

Угруповання Strontium називають відповідальним за кібератаки на Демократичну партію США, НАТО, французький телеканал TV5 Monde, бундестаг та інші західні і міжнародні органи влади і організації, а також на журналістів.

У серпні 2019 року Microsoft повідомила, що перешкодила угрупованню Strontium, «пов’язаному з урядом Росії», здійснити атаку на виборців у США напередодні проміжних виборів у цій країні.

За даними Microsoft, у 2016 і 2018 роках ця ж група опублікувала медичні записи і повідомлення електронної пошти, отримані від спортивних і антидопінгових посадових осіб.